Polícia Civil diz ter alertado PM sobre possível confronto de facções no Morro do São Carlos 

Rio - A Polícia Civil diz ter alertado há duas semanas para uma possível tentativa de invasão do Complexo do São Carlos , na Região Central do Rio. Em nota, divulgada nesta quinta-feira, a instituição diz que os dados foram repassados para o setor Inteligência da Polícia Militar. No entanto, não havia informação de data e horário definidos apesar da continuidade do monitoramento.

Nesta quarta-feira, o complexo de favelas, que é dominado pela facção Terceiro Comando Puro (TCP) sofreu uma tentativa de invasão de traficantes do Comando Vermelho. A disputa vitimou uma jovem de 25 anos, enquanto tentava proteger o filho

De acordo com a Polícia Civil, todas as vezes em que há notícias desse tipo de movimentação, mesmo sem uma definição se o fato ocorrerá efetivamente, as polícias Civil e Militar planejam ações de ocupação e de capturas de criminosos.



"Com a decisão do STF, que determina a realização de operações em hipóteses 'absolutamente excepcionais', sem elencar quais seriam essas hipóteses, gerando enorme insegurança jurídica no planejamento, atuação e rotina das polícias, ações preventivas para conter eventuais disputas territoriais ficam fora desse conceito de excepcionalidade por não terem data prevista", disse a Polícia Civil, em nota.

Em nota, a PM informou que o confronto entre facções criminosas rivais ocorre "num período de instabilidade jurídica provocada pela decisão do Supremo Tribunal Federal, impondo restrições às operações policiais em áreas conflagradas no Estado do Rio de Janeiro durante a pandemia da covid-19. Mesmo diante das limitações jurídicas, os policiais militares não medirão esforços para estabelecer a paz na região e preservar vidas".

Operação prendeu 16 criminosos

Segundo corporação, diversas equipes da corporação intensificam o policiamento ostensivo na região dos bairros do Catumbi, Estácio e Rio Comprido nesta quinta-feira. Na noite de quarta-feira, grupos criminosos entraram em confronto pelo controle territorial de comunidades nesta área central da Cidade do Rio. Até o momento, quatro pessoas feridas deram entrada no Hospital Municipal Souza Aguiar (HMSA), tendo uma delas morrido.



As intervenções das equipes policiais deslocadas para a região resultaram, até o momento, na prisão de 16 homens e na apreensão de nove fuzis, 10 pistolas, 42 granadas, farta quantidade de munições e de entorpecentes. Outros dois suspeitos vieram a óbito em confronto após atacarem as equipes, segundo a Polícia Militar.

Disputa de facções por domínio do São Carlos

Na tarde desta quarta-feira iniciou-se uma disputa entre as facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP) pelo domínio do Complexo do São Carlos no Estácio, região Central do Rio de Janeiro, composto pelas comunidades do São Carlos, Mineira, Querosene e Zinco, que estavam sob o domínio da facção TCP.

Traficantes do Comando Vermelho do Morro do Coroa, com apoio de comparsas da Rocinha, iniciaram a invasão ao Complexo do São Carlos.

Os bandidos fizeram a incursão pelo Morro da Mineira e pelo Morro do Querosene. Os traficantes do Comando Vermelho gravaram vídeo comemorando a invasão, mas segundo informações, o complexo de favelas permanece sob o domínio do TCP.