Corpo de mulher baleada para proteger filho em tiroteio é sepultado no Rio

Rio - O corpo de Ana Cristina da Silva, de 25 anos, foi enterrado no Cemitério do Caju, na Zona Portuária do Rio, nesta sexta-feira. A jovem estava com o filho de três anos quando ficou no meio de um confronto no Rio Comprido, na Zona Norte do Rio . Ela se curvou para proteger o filho e foi atingida por tiros de fuzil na cabeça e na barriga.

Sepultamento de Ana Cristina da Silva, de 25 anos, que foi atingida para proteger o filho de 3 anos. Vania Brito, cunhada de Ana Cristina da Silva, vítima fatal do tiroteio no Rio Comprido. Ana Cristina, 25 anos, é baleada ao tentar proteger o filho

Segundo informações, a vítima foi atingida na Rua Azevedo Lima, uma das vias de acesso ao Morro São Carlos, no Estácio. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas por conta do intenso tiroteio, a corporação não conseguiu socorrer Ana Cristina.

Disputa de facções por domínio do São Carlos



Traficantes do Comando Vermelho do Morro do Coroa, com apoio de comparsas da Rocinha, iniciaram a invasão ao Complexo do São Carlos. Os bandidos fizeram a incursão pelo Morro da Mineira e pelo Morro do Querosene. Os traficantes do Comando Vermelho gravaram vídeo comemorando a invasão, mas segundo informações, o complexo de favelas permanece sob o domínio do TCP, segundo informações.