Galeria de Fotos Parentes se despedem da pequena Juliana durante enterro em Niterói. Bebê sofreu queimaduras durante um banho no Hospital Getulinho, na mesma cidade Estefan Radovicz Pai se despede da pequena Juliana durante enterro em Niterói. Bebê sofreu queimaduras durante um banho no Hospital Getulinho, na mesma cidade Estefan Radovicz Mãe e pai se despedem da pequena Juliana durante enterro em Niterói. Bebê sofreu queimaduras durante um banho no Hospital Getulinho, na mesma cidade Estefan Radovicz Parentes se despedem da pequena Juliana durante enterro em Niterói. Bebê sofreu queimaduras durante um banho no Hospital Getulinho, na mesma cidade Estefan Radovicz Enterro da bebê que morreu dias após sofrer queimaduras durante um banho muito quente em hospital de Niterói. Na foto, o pai e a mãe da bebê, no centro Estefan Radovicz Mãe da pequena Juliana e pai durante enterro da filha, em Niterói. Bebê sofreu queimaduras durante um banho no Hospital Getulinho, na mesma cidade Estefan Radovicz Mãe da pequena Juliana e pai durante enterro da filha, em Niterói. Bebê sofreu queimaduras durante um banho no Hospital Getulinho, na mesma cidade Estefan Radovicz Mãe da pequena Juliana desmaia durante enterro da filha, em Niterói. Bebê sofreu queimaduras durante um banho no Hospital Getulinho, na mesma cidade Estefan Radovicz / Agência O Di

Muito emocionados, os pais da criança mal conseguiram falar. "Tirou a vida da minha filha. Eu prometi para a minha filha que eu ia levar ela de volta (para casa). Eu falhei", lamentou o pai de Juliana, identificado apenas com Jeferson, que foi tranquilizado por uma das avós da criança. "Não falhou, não, meu filho", disse ela.

Avó materna da bebê, Adilene Feitosa culpa a técnica de enfermagem que deu um banho com água na temperatura de cerca de 50°C na criança , mas conta que o hospital não revelou a identidade da profissional. Segundo Adilene, a mulher seria moradora de uma comunidade e teme por sua segurança.

"Ninguém fala o nome da técnica de enfermagem. O que a gente sabe, é o que dizem, que por ela ser de comunidade, está com medo de represália. Guardam a imagem da profissional e a nossa fica exposta com um crime desses que está impune. Infelizmente, o que aconteceu foi negligência dessa profissional, que a gente nem pode chamar de profissional, visto que está sendo avaliada outra negligência dela no passado", desabafou a avó da vítima, que também se queixou do descaso e falta de suporte da Unidade de Saúde.

"Nós não fomos procurados nem quando aconteceu o acidente, o hospital não comunicou à delegacia, nós é que fizemos toda essa parte. Enquanto nós estávamos lá dentro, nem assistência social, nem psicólogo, ninguém veio até nós até um dia antes dela falecer. Ninguém queria falar mais nada, parecia que eles estavam com medo de conversar com a gente."

Procurada, a Secretaria Municipal de Saúde de Niterói, responsável pela administração do Getulinho, ainda não se pronunciou sobre as acusações da família. Agora, parentes da bebê esperam que o crime não fique impune.

"A gente está confiante na Justiça, porque se Deus não entrar com a providência e a Justiça aqui da Terra falhar, a gente não sabe como vai ser, porque vai ficar impune um caso desse e não pode ficar", desabafou Adilene. Em nota, a Polícia Civil informou que, de acordo com a 78ª DP (Fonseca), o inquérito foi relatado e será enviado à Justiça. "A autora será indiciada por homicídio culposo", disse a polícia.

Com supervisão de Adriano Araujo