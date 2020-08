'Jamais compactuei com atos de corrupção patrocinados pelo Edmar', diz Witzel

Rio - Na manhã deste domingo, o governador afastado do Rio, Wilson Witzel (PSC), informou que vai passar o domingo trabalhando em sua defesa no Palácio Laranjeiras. O anúncio foi feito um dia após ter passado mal e ser encaminhado para o Hospital Copa D’Or . De acordo com assessoria de imprensa do seu partido político, o estado de saúde é bom, sem agravamento da infecção diagnosticada no sábado.