Cláudio Castro se reúne com secretariado três dias após assumir o governo estado

Cláudio Castro (PSC), fez, na manhã desta segunda-feira, a primeira reunião com todos os secretários do estado. Foi o primeiro encontro dele com os comandantes das pastas desde que assumiu o governo do estado, após o afastamento do governador Wilson Wizzel (PSC), na sexta-feira.

De acordo com o governo do estado, durante o encontro de hoje cada secretário apresentou as principais ações de suas pastas. Além disso, foram determinadas metas para a apresentação de resultados, mas elas não foram detalhadas.

Castro discutirá com o secretário de Fazenda, Guilherme Mercês, ainda nesta segunda-feira, os próximos passos para negociar a prorrogação do Rio no RRF por mais três anos.