Marcelo Crivella (Republicanos) se manifestou pela primeira vez, no fim da noite desta terça-feira, sobre o grupo de funcionários da prefeitura autointitulado Guardiões do Crivella, Rio - O prefeitose manifestou pela primeira vez, no fim da noite desta terça-feira, sobre o grupo de funcionários da prefeitura autointitulado que fica nas portas dos hospitais municipais intimidando o trabalho da imprensa . A ação dos profissionais contratados pelo município foi revelada pela TV Globo, na segunda-feira.

Apenas ontem, mais de 24 horas depois da reportagem ser exibida, Crivella comentou o caso, em um vídeo divulgado em seu perfil no Facebook (assista mais abaixo). O prefeito ataca a emissora, dizendo que ela age como um "verdadeiro partido político de oposição" e que divulga notícias falsas.

"Cidadãos comparecem às portas de unidades de saúde para esclarecer e orientar os usuários, evitando assim que alguém manipulado pelas falsas informações da Globo corra algum risco de morte", Crivella disse, sobre os servidores filmados nos hospitais.

"Não cabe a mim a acusação de que seria responsável por esse constrangimento que as Organizações Globo sofrem durante as suas reportagens", Crivella se defendeu. "Vou governar até o último dia, pautado pelo sagrado interesse do povo, sem recuar, sem me agachar e sem temer".

NOTA DE ESCLARECIMENTO! Eu confesso que não estou sendo um bom prefeito para os “interesses” das organizações... Publicado por Marcelo Crivella em Terça-feira, 1 de setembro de 2020

Procurada pelo DIA, a Globo disse que "tem o respeito do público exatamente por fazer um jornalismo responsável, ético e baseado em rigorosa apuração".



"E assim pode agir, justamente porque não depende de verbas de governos, embora a propaganda oficial seja legítima e legal. Na matéria citada, a emissora mais uma vez cumpriu sua missão de informar e denunciar o abuso de autoridades com o dinheiro público. A Globo é independente para noticiar com serenidade todos os fatos, mesmo os que possam desagradar autoridades", a assessoria da emissora acrescentou, em nota.