Polícia vê mais de 30 contradições em depoimento de Flordelis sobre morte do marido

Rio - Aapontou 33 contradições ou observações quanto ao depoimento que a deputada federalprestou no dia 21 de maio deste ano sobre a morte do marido, o pastor Anderson do Carmo . De acordo com a CNN, Flordelis prestou falso testemunho.

A evangélica foi ouvida por cerca de duas horas e relatório do depoimento apontou indisposição da parlamentar para colaborar com a investigação. Flordelis é ré na Justiça como a mandante do assassinato do marido Durante o depoimento, Flordelis disse que não se lembra muito bem de detalhes do dia do crime, porque estava nervosa e foi sedada.