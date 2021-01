Coronavac: vacina feita pelo laboratório chinês Sinovac e Instituto Butantan Divulgação

Por Beatriz Perez

Publicado 18/01/2021 13:32 | Atualizado 18/01/2021 15:14

Rio - A indisponibilidade de voos de carreira para trazer doses de vacina ao Rio de Janeiro frustrou a expectativa do governo do Rio, que esperava a chegada dos imunizantes às 13h . A informação foi dada por meio da assessoria de imprensa do governo aos jornalistas que estavam reunidos para uma coletiva com o governador no Aeroporto Santos Dumont no início da tarde desta segunda-feira.

O governo tenta negociar com empresas aéreas e estuda fretar um avião para buscar as doses em São Paulo. Outros estados terão o frete realizado pela FAB, não é o caso do Rio de Janeiro.



Segundo a assessoria, o governo tenta trazer as doses pelas empresas Gol e Azul, mas ainda não obteve êxito por indisponibilidade de voos. O Estado tenta trazer as doses até ás 17h desta segunda-feira, mas a logística ainda está indefinida.

A empresa área Azul informou que o Ministério da Saúde solicitou o apoio da Azul para alguns fretamentos e para a utilização de voos regulares para transportar a vacina a 13 cidades brasileiras. O Rio de Janeiro está incluído neste planejamento, inclusive com dois voos dedicados que chegam hoje e na madrugada. Eles partem às 18h15 e 3h40 de terça-feira de Guarulhos, em São Paulo.

Vacinação estava marcada para iniciar às 17h