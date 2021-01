Everaldo Rodrigues, um dos pescadores que desapareceu no mar da Praia da Barra da Tijuca Reprodução

Por Carolina Freitas

Publicado 18/01/2021 18:12 | Atualizado 18/01/2021 18:14

Rio - Após cinco dias do desaparecimento de três pescadores no mar da Praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade , ainda há um fio de esperança para os familiares. Edileuza Rodrigues Martins, de 51 anos, irmã de Everaldo Rodrigues Martins, de 48, um dos desaparecidos, disse acreditar que o irmão e os dois companheiros dele, Marcelo Silva e Pablo Henrique Santos, ainda estejam vivos. "Com essa ventania que está aqui no Rio, eu tenho fé de que ele vai aparecer. A maré vai trazer ele de volta", contou emocionada.

Nesta noite está prevista para acontecer uma corrente de oração na comunidade da Tijuquinha, no Itanhangá, na Zona Oeste. Segundo Edileuza, o ato será feito por amigos, familiares, e moradores da região. As buscas pela Marinha serão retomadas nesta terça-feira.

Publicidade

Em entrevista ao DIA, a irmã de Everaldo falou um pouco de como ele é. "Ele é guerreiro, lutador de jiu-jitsu, motorista de ônibus, carismático, amigo. Ama a pesca e o mar. Tem dois filhos, uma menina de 15 anos e um menino de 24. É casado há anos com a esposa.

Além disso, Edileuza relatou o drama que está vivendo com o sumiço do irmão, já que ambos perderam a mãe há cinco meses para a covid-19. "Minha mãe faleceu depois de ficar 15 dias internada com AVC (Acidente Vascular Cerebral) e pegou coronavírus enquanto estava internada. Está sendo difícil para a gente, mas temos fé de que meu irmão vai aparecer", finalizou.