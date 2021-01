Eduardo Fauzi Arquivo Pessoal

Por O Dia

Publicado 18/01/2021 21:28 | Atualizado 18/01/2021 21:45

Em setembro passado, o TJRJ recebeu do Ministério Público do Rio a denúncia contra Eduardo Fauzi, acusado de, juntamente com outras pessoas, arremessar coquetéis molotov em direção ao prédio onde funcionava a produtora, no Humaitá, Zona Sul do Rio. De acordo com a acusação, ele teria assumido o risco de matar o vigilante do edifício no momento do ocorrido. Na decisão, foi decretada ainda a prisão preventiva de Eduardo.



Segundo a denúncia, pelo fato de a porta de acesso ao edifício ser de vidro, o vigilante poderia ser visto pelo lado externo. Para o Ministério Público, a vítima só não morreu porque teve pronta reação, conseguindo controlar o incêndio causado pelo artefato e fugir do imóvel, mesmo a portaria sendo pequena, com apenas uma saída.



A última decisão destaca que o delito foi praticado por motivo fútil, por ter ocorrido discordância em relação ao material artístico "Episódio de Natal" produzido pela produtora. Para o juiz Alexandre Abrahão, da 3ª Vara Criminal do Rio, há indícios mínimos de autoria com base no relato da vítima e de testemunhas, assim como há risco à garantia da ordem pública caso o acusado seja mantido em liberdade.