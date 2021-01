O secretário estadual de Saúde Carlos Alberto Chaves Reprodução / TV Globo

Rio - O secretário estadual de Saúde, Carlos Alberto Chaves, disse nesta terça-feira que "tem de haver controle rígido" na aplicação da vacina da covid-19 pelos municípios. A declaração dada em entrevista ao Bom Dia Rio, enquanto ele acompanhava a distribuição das doses em Niterói, na Região Metropolitana, para as cidades do interior

"Tem que ter controle, controle rígido, porque essa vacina são duas doses. Então, não adianta o município distribuir todas as doses agora", comentou Chaves. "Vamos fazer as normas para fazer a primeira agora e a segunda daqui a 28 dias", completou.

Na entrevista, o secretário minimizou os atrasos da chegada das doses da vacina e contou que estava preparado para iniciar o calendário nesta quarta-feira. "Nada de atraso. Não é a primeira operação que eu faço, já estou velho. Não pode chegar de correria. Tudo começa no oba-oba e termina no epa-epa. Tem de pensar no atraso de aeronave, de aeroporto", disse Chaves. "Na minha opinião como técnico, na minha cabeça, era no dia 20", pontuou.

O secretário também fez um importante alerta para a população. "Temos de fazer a salvaguarda. Quem tomou o Butantan não pode tomar a AstraZeneca. É tudo cadastrado."

Atraso na chegada

As doses do primeiro lote das vacinas da covid-19, reservado para o Rio de Janeiro, já começaram a ser distribuídas nos 92 municípios do estado. Os helicópteros levam as doses de Niterói, na Região Metropolitana, para as cidades do interior.

O Ministério da Saúde encaminhou 487.520 doses que serão aplicadas em duas fases em idosos que estão em abrigos e profissionais da área da saúde que estão na linha de frente do combate à pandemia.