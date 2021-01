O prefeito Eduardo Paes e o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, apresentam plano de vacinação da cidade do Rio Luciano Belford/Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 19/01/2021

Rio - A Prefeitura do Rio divulgou na segunda-feira que terá catorze pontos estratégicos para vacinação contra covid-19. Entre eles, alguns oferecerão o esquema 'drive-thru', exclusivamente para os idosos. Ao todo, serão 450 pontos de vacinação: 236 clínicas da família, centros municipais de saúde e policlínicas, e demais pontos de vacinação. Neste momento, os locais não estão ativos, já que, inicialmente, apenas pessoas que vivem em abrigos e instituições, além de profissionais da linha de frente, serão vacinadas.

Os catorze pontos estratégicos serão os seguintes:

. CMS Belizário Penna, em Campo Grande (com drive-thru)

. Policlínica Manoel Guilherme da Silveira, em Bangu (com drive-thru)

. Policlínica Lincoln de Freitas Filho, em Santa Cruz (com drive-thru)

. Aterro do Flamengo

. Parque de Madureira

. Cidade Universitária

. Cidade das Artes

. Sambódromo

. Estádio Nilton Santos (Engenhão)

. UERJ

. G.R.E.S Estácio de Sá

. G.R.E.S Mocidade Independente de Padre Miguel

. Universidade Estácio de Sá / Carioca Shopping

. UFRJ - Praia Vermelha

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio informa que a relação completa com os endereços dos pontos de vacinação drive thru será divulgada futuramente, quando novas remessas de vacina forem enviadas pelo Ministério da Saúde, possibilitando a abertura da vacinação para os outros grupos prioritários.



Todas as 236 unidades de Atenção Primária (clínicas da família e centros municipais de saúde) e policlínicas terão vacinação em suas salas de imunização. As unidades CMS Belizário Penna, em Campo Grande, Policlínica Manoel Guilherme da Silveira, em Bangu, e a Policlínica Lincoln de Freitas Filho, em Santa Cruz, também atenderão idosos no sistema drive-thru por terem espaço físico e estarem localizadas em ruas propícias para disposição dos carros em fila.

Os pontos de vacinação e os drive-thrus ainda não estão ativos neste primeiro momento, em que as próprias equipes estão indo ativamente aos locais onde estão o público-alvo: trabalhadores da Saúde que atuam na linha de frente da covid-19 e da vacinação, idosos em asilos, pessoas com deficiência que estão em instituições e população indígenas vivendo em terras indígenas.

Este primeiro momento de vacinação tem previsão de ocorrer entre os dias 19 a 23 de janeiro. Em seguida, inicia-se a vacinação de idosos, começando pelos maiores de 95 anos. Ainda não há uma previsão de quando as doses de vacinas para a segunda etapa de imunização vão chegar. A Prefeitura ressalta que a população deve procurar os pontos de vacinação na data indicada para seu perfil.

Na segunda remessa de vacina, serão vacinados idosos maiores de 75 anos, a começar pelos com mais de 90 anos, na primeira semana da chegada de mais doses, em dias específicos de acordo com a idade; e os demais profissionais de saúde, que serão vacinados nos locais de trabalho.

Para a vacinação nos pontos estratégicos, a Prefeitura orienta a preferência pelo período da tarde, pela unidade mais próxima de casa, que se leve a caderneta de vacinação, caso tenha, e que se tome as duas doses da vacina no mesmo local. Aqueles que não puderem se vacinar no dia indicado, devem se dirigir ao ponto de vacinação no sábado. Grávidas e menores de 18 anos não devem se vacinar. Quem estiver com sintomas da covid-19 não deve ir ao ponto de vacinação. Idosos acamados ainda terão o esquema de vacinação divulgados.