Prefeitura interdita casa de festas no Itanhangá e encerra evento religioso na praia do Recreio

Por O Dia

Publicado 20/01/2021 11:53 | Atualizado 20/01/2021 12:56

Rio - Uma casa de festas foi interditada pela prefeitura do Rio, na madrugada desta quarta-feira, no Itanhangá, na Zona Oeste do Rio. De acordo com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), no local aconteceria uma festa. Um culto religioso que acontecia na areia da praia do Recreio dos Bandeirantes, na altura do posto 11, também na Zona Oeste, foi encerrado. Além disso, nove estabelecimentos foram notificados por infração sanitária – a maioria por servir clientes em pé.

A pasta informou que a operação continua nesta quarta-feira em pontos da cidade, incluindo a área de lazer do Aterro do Flamengo. Desde a noite da última sexta-feira (15), 22 bairros já foram fiscalizados, 138 inspeções em estabelecimentos, 33 infrações sanitárias e oito interdições - sendo sete de eventos clandestinos em casas de festas, que teriam um público total estimado de mais de 4 mil participantes. As ações contam com equipes da Seop, Defesa Civil, Instituto de Vigilância Sanitária e Guarda Municipal, e apoio da Polícia Militar em alguns casos.



Ainda segundo a secretaria, agentes da Seop em apoio à 17ª DP (São Cristóvão) desmontaram na tarde de terça (19), um evento anunciado para acontecer na quadra de esportes, no Tuiuti, na Zona Norte do Rio. Na segunda-feira, um bar, em Marechal Hermes, foi autuado em R$ 3.093,32, por conta da realização de um show, com roda de samba, sem autorização e alvará.

"Sem prejuízo das ações de conscientização, a Prefeitura do Rio não vai abrir mão de impedir eventos que contrariam as medidas de proteção à vida que estão em vigor. Esse trabalho é preventivo, para salvar vidas. Mas é fundamental a colaboração de todos os cidadãos para reduzir os índices de vítimas da covid-19", declarou o secretário municipal de Ordem Pública, Brenno Carnevale.



As equipes da prefeitura percorreram, desde o início da operação, áreas comerciais dos seguintes bairros: Méier, Tijuca, Vila Isabel, Leblon, Ipanema, Copacabana, Botafogo, Bangu, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Lapa, Ilha do Governador, Lagoa, Largo do Machado, Aterro do Flamengo (área de lazer), Vila da Penha, Vista Alegre, Gávea, Marechal Hermes, Urca, São Cristóvão e Campo Grande.