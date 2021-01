Vídeos mostram intenso tiroteio na Praça Seca Reprodução vídeo | Arquivo

Publicado 21/01/2021 07:55 | Atualizado 21/01/2021 08:04

Rio – Moradores da Praça Seca, na Zona Oeste do Rio, e bairros vizinhos relataram nas redes sociais tiroteios e explosões durante a madrugada desta quinta-feira (21). Não há informações de feridos ou mortos.



Um morador gravou um vídeo no momento do confronto. Nas imagens é possível ouvir as rajadas e explosões que vinham de dentro das comunidades São José Operário e Barão. O tiroteio durou pouco mais de três horas.



PRAÇA SECA |GUERRA

" Muitos tiros algumas explosões são ouvidas pela região. Os tiros estão entre Cap Machado a Barão no alto do morro."Segundo informações de moradores o tiroteio começou por volta de 01:25 da manhã indo até por volta das 3:38 manhã pic.twitter.com/qxoV7TzEWk — Alerta Rio 24 Horas (@alertario24hrs) January 21, 2021

A região sofre há anos com a disputa de território entre a milícia e o tráfico de drogas. A Polícia Militar ainda não se manifestou sobre o caso.