21/01/2021

Rio - Últimos dias para tentar garantir a vaga em uma das unidades de ensino da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), no ano letivo de 2021. O prazo para inscrição no processo seletivo, que vai preencher 2.370 vagas, em cursos gratuitos, termina no próximo dia 24.

Vale lembrar que a Faetec oferece vagas para Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Nível Médio (Geral, Normal e Educação de Jovens e Adultos), Técnico de Nível Médio e para o Ensino Superior (tecnólogo e licenciatura), em diversos municípios. Há vagas na Região Metropolitana, na Baixada Fluminense, Região dos Lagos, Região Serrana, Norte, Centro-Sul Fluminense e Médio Paraíba.



As inscrições devem ser feitas no site do Instituto Selecon www.selecon.org.br ou da Faetec www.faetec.rj.gov.br, até as 23h59 do dia 24 de janeiro. A taxa de inscrição, no valor de R$ 55,00 poderá ser paga até o dia 25 de janeiro, em qualquer banco. Somente após o pagamento a participação no processo seletivo está garantida.



O processo seletivo será por meio de prova objetiva, prevista para o dia 28 de fevereiro. Serão aplicadas questões de Língua Portuguesa e Matemática para os cursos Técnicos. No Ensino Superior, a avaliação terá Língua Portuguesa, Matemática e Redação.



Já a seleção para Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio (Normal e Formação Geral) nos Institutos Superiores de Educação será realizada por meio de sorteio, com data prevista para 6 de março. Os candidatos devem ficar atentos ao edital que traz o cronograma com o resultado e o período de matrícula.