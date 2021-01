Comanda fazia referência à cliente como 'moça do peitão' Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 21/01/2021 14:38 | Atualizado 21/01/2021 14:44

Rio - Uma mulher passou por um constrangimento por causa do corpo em um bar na cidade de Petrópolis, na Região Serrana. Patrícia Melo, de 42 anos, é moradora do Rio de Janeiro e foi a um bar com o marido e os amigos na cidade imperial, no dia 10 de janeiro. Ao receber a comanda, Patrícia notou uma observação entre os itens consumidos em referência à ela: "moça do peitão".

Nas redes sociais, Patrícia desabafou sobre a situação constrangedora. "Um verdadeiro absurdo como mãe, mulher, consumidora e um assédio para mim como cliente! Estamos vivendo no fim dos tempos onde a empatia, o desrespeito e o abuso estamos tendo que pagar para sofrer! Minha indignação é por mim e por tantas mulheres que sofrem diariamente tais abusos e simplesmente se calam...", disse na publicação.

Publicidade

Patrícia procurou o gerente do estabelecimento que disse ser uma prática "comum" identificar os clientes utilizando características físicas e pediu desculpas pela situação.

Publicidade

"Eu sei que eu tenho peito grande, mas nem por isso eu preciso ser hostilizada por conta disso. Um absurdo! Mas o caso já está sendo resolvido com o advogado", disse Patrícia no vídeo.

Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado na Delegacia do Consumidor (DECON) e as investigações estão em andamento para esclarecer os fatos.

Publicidade

Procurada, a Ambev, empresa responsável pelo estabelecimento, ainda não se posicionou sobre o caso.