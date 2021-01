Pescadores desaparecidos no mar da Barra da Tijuca, na Zona Oeste da capital fluminense Reprodução

Por Bruno Gentile*

Publicado 21/01/2021 16:13 | Atualizado 21/01/2021 16:13

Rio - Após uma semana sem respostas do caso de desaparecimento de três pescadores no mar da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, os familiares de Everaldo Rodrigues, conhecido como Cica, Marcelo Silva e Pablo Henrique Santos foram, na manhã desta quinta-feira (21), até a 16ª DP (Barra) e Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), na Cidade da Polícia (CidPol), para registrar um boletim de ocorrência sobre o sumiço do trio. A Marinha do Brasil e as autoridades responsáveis pelas investigações estão há dias realizando buscas, mas ainda não os encontraram.

Irmã de Marcelo, Valéria Barbosa esteve presente hoje na CidPol e garantiu que, apesar de ainda não haver nenhum notícia sobre a situação dos três pescadores, a fé e a esperança de que eles estejam bem e a salvo seguem nos pensamentos de todos. "Nós estamos angustiados com tudo isso, mas continuaremos firmes e confiantes de que, no fim, os acharemos, porque não há indícios ou evidências que apontem o afundamento da embarcação em que meu irmão estava", disse.

"Além disso, o fato de os meninos terem levado consigo umas 11 garrafas de água e mais o gelo do isopor para colocar os peixes nos faz acreditar que eles começaram a racionar os mantimentos, caso tenha dado algum problema no barco. Os três também saíram com roupas que protegem bem. Tomara que agora estejam apenas esperando o resgate e a conclusão das buscas para voltar para casa", completou Valéria, confiante no retorno do irmão.

Embora não haja nenhuma novidade ou pista sobre o paradeiro dos desaparecidos, as equipes da Marinha do Brasil ainda seguem em andamento com as buscas no mar da Barra da Tijuca e, segundo os familiares de Everaldo, Marcelo e Pablo, novas averiguações serão feitas durante esta quinta-feira perto de ilhas próximas à orla.

Sumiço completou uma semana

Segundo relatos dos parentes, os três homens saíram para pescar antes do amanhecer, por volta das 4h, na quarta-feira passada (13), e o último contato feito com eles aconteceu na parte da tarde do mesmo dia, às 15h. Depois disso, não se teve mais notícias dos pescadores, o que fez com que os familiares recorressem às autoridades e órgãos de busca.

A Marinha afirmou que o Comando do 1° Distrito Naval (Com1oDN) tomou conhecimento do caso apenas na madrugada de quinta-feira (14), quando ficou sabendo do desaparecimento da embarcação "Ressaca I", a aproximadamente 60 quilômetros da orla da Barra.

O Com1oDN acionou o Salvamar Sueste, estrutura orgânica responsável por Operações de Busca e Salvamento (SAR) no mar, que enviou o navio-patrulha "Gurupá" para o local e emitiu aviso aos navegantes, dando ampla divulgação por rádio, com o objetivo de alertar e solicitar apoio a todas as embarcações nas áreas próximas.

Na última segunda-feira (18), ocorreu uma reunião dos familiares dos pescadores na comunidade da Tijuquinha, no Itanhangá, na Zona Oeste do Rio, para fazer uma corrente de oração pelas vidas de Everaldo Rodrigues, Marcelo Silva e Pablo Henrique Santos. O ato contou ainda com a presença de amigos e moradores da região.

*Estagiário sob supervisão de Beatriz Perez