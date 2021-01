Milton Cunha João Cotta / Globo

Por Carolina Freitas

Publicado 21/01/2021 16:15

Rio - O ícone do Carnaval, Milton Cunha, disse, em entrevista ao DIA na tarde desta quinta-feira, que é "inapropriado ficar tentando sambar sobre os cadáveres". A fala do carnavalesco veio horas após o prefeito do Rio, Eduardo Paes, anunciar, em suas redes sociais, o cancelamento da festa este ano por conta do coronavírus. Para Milton, não há o que ser celebrado.

"Que coisa inapropriada é ficar tentando sambar sobre os cadáveres. Que vontade é essa de fazer festa e celebrar? Temos que nos solidarizar com todas as pessoas que sofrem por causa dessa doença, e aplaudir os profissionais que estão na linha de frente. É um impacto geral. Como os trabalhadores vão sobreviver? Os camelôs? O pessoal do turismo? O mundo está sofrendo", desabafou.

Para ele, a decisão de Eduardo Paes foi perfeita. "Qualquer gestor faz as contas. Vê que está tendo problema de vacina. Vê que a logística está ruim. Não dá para vacinar todo mundo até julho, que é quando aconteceria o Carnaval em 2021. Nós temos que lidar com questões muito mais importantes do que isso. Como vamos reconstruir o país no sentido de saúde e educação? Tem problemas mais graves no Brasil", finalizou.