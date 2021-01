Moradores de diversos bairros estão sem água em pleno verão no Rio de Janeiro Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 21/01/2021 18:28 | Atualizado 21/01/2021 19:33

Além dos problemas com a qualidade da água em todo no Rio de Janeiro, há quem nem sequer recebe o serviço de abastecimento. Moradores de diversas cidades e bairros têm sofrido, em pleno verão, com a falta de água, um problema crônico e antigo no estado.

Moradores da Rua Potiguara, na Freguesia, na Zona Oeste do Rio, reclamam que há dez dias as torneiras estão secas. Segundo eles, o problema é recorrente durante o verão. O problema tem se repetido em vários pontos do Rio.



"Aqui em São João de Meriti, no bairro Farrula, também estamos sem água há quase um mês, pois a água vem muito fraca e inconstante e não tem força para abastecer as caixas. Só não está sem água quem tem bombas que puxam direto da rua. Já abri vários protocolos com a Cedae e alegam estar normal e que irão enviar técnicos para verificar o que ocorre, mas até agora, nada", reclama Luciano Fernandes.

No Cachambi a situação se repete. A falta de água atinge as ruas Reginaldo Pardelha e Barcelona.

"Já tem dois dias sem água no bairro Riachuelo na Rua Ana Neri. O que tá acontecendo?", questiona Priscila Oliveira.



Moradores da Rua Assis Vasconcelos, no bairro Pilares, estão sem água há mais de semana. "Na vila aonde eu moro, já pedimos há dias o caminhão pipa e nada de chegar. A conta sempre chega, né? Lamentável", relata Denise Martins.



Em Quintino, alguns moradores estão há mais de um mês sem água na Rua Padre Manuel da Nóbrega. Mesmo sem o fornecimento, moradores informam que a conta referente ao mês de janeiro já chegou.



Outro relato de moradores é de que na Rua Eulina Ribeiro, em Engenho de Dentro, não cai nenhuma gota d'água há três dias.

Bairros da Zona Norte, como Tijuca, Piedade, Rocha Miranda e Pavuna, também foram afetados pela falta de Na Zona Oeste, há relatos do problema em Santa Cruz e Sepetiba. Já na Baixada Fluminense, os municípios de Mesquita e Nova Iguaçu registraram a mesma situação.



O que diz a Cedae?



- Rua Potiguara, na Freguesia: O abastecimento está em fase de recuperação e deve normalizar-se em até 24h. Parte do logradouro já está abastecida. De toda forma, a Cedae abasteceu alguns imóveis com caminhão pipa hoje, e técnicos voltarão ao local na sexta-feira (22) para nova vistoria.



- Bairro Farrula, São João de Meriti: Equipe da Cedae irá ao local em até 24 horas.

- Jardim Lumar, Nova Iguaçu: Equipe da Cedae irá ao local em até 24 horas.

- Ruas Reginaldo Pardelha e Barcelona, Cachambi: Equipe da Cedae irá ao local em até 24 horas. A Companhia está elaborando projeto de obra para melhoria operacional do sistema de abastecimento das localidades.



- Rua Ana Neri, Riachuelo: Equipe da Cedae irá ao local em até 24 horas.

- Rua Assis Vasconcelos, Pilares: Está sendo feito manobras operacionais de água. Local sendo atendido através de carro pipa.

- Rua Eulina Ribeiro, Engenho de Dentro: Equipe da Cedae irá ao local em até 24 horas.



- Rua Padre Manuel da Nóbrega, Quintino: Equipe da Cedae irá ao local em até 24 horas.