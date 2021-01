Por O Dia

Publicado 21/01/2021 19:01 | Atualizado 21/01/2021 19:42

fotogaleria

Rio - Três milicianos foram presos, na tarde desta quinta-feira, na Gardênia Azul, Zona Oeste. A força-tarefa da Polícia Civil que combate as milícias do Rio (Sepol), por meio da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (DRACO), apreendeu com os criminosos uma pistola. Eles foram presos em flagrante no momento em que estavam extorquindo comerciantes da região.