Publicado 22/01/2021 07:45 | Atualizado 22/01/2021 13:09





Segundo a Cedae, o sistema foi religado às 6h15 desta sexta-feira (22). Mesmo com o sistema operando em sua capacidade normal, ainda pode



Consumidores que não possuem cisterna em casa podem ficar até 48 horas com as torneiras secas. A promessa é que nesse período, a água chegue sem cheiro e mau gosto. A companhia pede que clientes que possuam sistemas de reserva usem água de forma equilibrada e adiem tarefas não essenciais que exijam grande consumo de água. Rio - Depois de quase 10 horas suspenso, a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) religou o sistema de produção de água na Estação de Tratamento do Guandu (ETA Guandu). O desligamento ocorreu como medida de prevenção para conter um problema que alterou o cheiro e o gosto da água que chega à casa dos consumidores Segundo a Cedae, o sistema foi religado às 6h15 desta sexta-feira (22). Mesmo com o sistema operando em sua capacidade normal, ainda pode faltar água em bairros da capital e na Baixada Fluminense Consumidores que não possuem cisterna em casa podem ficar até 48 horas com as torneiras secas. A promessa é que nesse período, a água chegue sem cheiro e mau gosto. A companhia pede que clientes que possuam sistemas de reserva usem água de forma equilibrada e adiem tarefas não essenciais que exijam grande consumo de água.

A Cedae explica que montou esquema especial para atender hospitais e outros serviços essenciais com carros-pipa, caso haja necessidade. O governador do Rio em exercício, Claudio Castro, prometeu medidas mais enérgicas caso o problema com o abastecimento de água não seja resolvido até sábado (23).

Depois de um ano, quando houve a crise com a geosmina, a população voltou a reclamar do gosto e mau cheiro da água da Cedae.