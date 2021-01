Helicóptero usado pela Polícia Militar durante operações no Estado do Rio de Janeiro Daniel Castelo Branco

O Dia

Publicado 22/01/2021 16:53 | Atualizado 22/01/2021 19:47

Inês da Trindade Chaves de Melo, suspendeu a decisão que proibia o uso de helicópteros durante operações em todo o estado do Rio de Janeiro, Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

Rio - A desembargadora da 6ª Câmara Cível,, suspendeu a decisão que proibia o uso de helicópteros durante operações em todo o estado do Rio de Janeiro, em vigor desde o dia 18 de agosto de 2020. Com isso, fica também permitido o sobrevoo de áreas num raio de dois quilômetros de distância de instituições de ensino. O pedido de suspensão havia sido solicitado pela

Para os órgãos de segurança, a medida anterior impossibilitava um policiamento mais ostensivo e investigativo por parte da polícia. Com a suspensão da medida, os sobrevoos só poderão ocorrer em situações concretas e de caráter eminentemente excepcional na atividade policial, sendo necessário a apresentação de um relatório a cada operação feita.

O DIA procurou a PGE para falar sobre a suspensão da medida, mas o órgão ainda não retornou. O espaço está aberto para manifestação.

À noite, a Defensoria Pública do Rio protocolou recurso contra a decisão. No recurso, a Defensoria alega que apenas o pedido de reconsideração formulado pelo Estado do Rio de Janeiro foi analisado, não sendo considerado aquele apresentado pela Defensoria Pública, que tem por fundamento a ADPF 635, aprovada pelo STF.



O órgão também que o recurso do governo sequer poderia ter sido conhecido, uma vez que inúmeras formalidades não foram cumpridas, conforme previsto no Artigo 1018 do Código de Processo Civil.

