'Trem Bala' é morto durante confronto com PMs em comunidade de Santa Teresa, no Rio Divulgação/PMERJ

Por O Dia

Publicado 22/01/2021 17:28 | Atualizado 22/01/2021 17:31

Rio - Um traficante conhecido como 'Trem Bala' foi morto durante confronto com policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), em uma comunidade de Santa Teresa, região Central do Rio, por volta das 5h desta sexta-feira (22). De acordo com a Polícia Militar, ele é apontado como o líder do tráfico de drogas de três comunidades de Duque de Caxias e uma de Belford Roxo, na Baixada Fluminense.



O delegado responsável pela 54ª DP (Belford Roxo), José Mário Salomão de Omena, informou que o homem foi ferido após atacar os PMs a tiros, junto com outros 10 comparsas, durante um patrulhamento da equipe do 39º BPM. 'Trem Bala' chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Municipal de Belford Roxo (HMBR) mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Publicidade

Além da pistola usada pelo criminoso, um carregador com munições, quatro tabletes de maconha, e um radiotransmissor foram apreendidos.

O caso foi inicialmente registrado na 54ª DP e é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).