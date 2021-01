Projeção é feita no lado de São Conrado do Morro Dois Irmãos Divulgação

Por MH

Publicado 24/01/2021 03:00

Rio - Vai até este domingo o Projeta Rocinha, com projeção de filmes pelo lado de São Conrado do Morro Dois Irmãos para os moradores da comunidade da Zona Sul do Rio. A última sessão do projeto, que começou na sexta-feira, vai exibir, a partir das 19h, vídeos produzidos por moradores, clipes, curtas e o longa "Gonzagão: de Pai para Filho", do cineasta Breno Silveira.

A tela projetada na pedra tem dimensões de 500 metros ou cinco edifícios de 18 andares lado a lado, sendo a maior projeção já feita na América Latina. O som das exibições é distribuído via streaming, com transmissão também pela rádio comunitária da Rocinha, para que os moradores aproveitem a sessão de suas laje ou janelas.



"Os 100 mil moradores da Rocinha viverão a experiência de presenciar a maior projeção da América Latina, assistindo a conteúdos afirmativos que surgiram do vulcão de criatividade e atitude da própria favela, a vida que reluz na Rocinha", diz a diretora e coordenadora-geral do evento, Mariana Marinho.

O Projeta Rocinha é organizado pela Dona Rosa Filmes e pela Casa de Cultura da Rocinha, de Maurício Soca, morador e produtor cultural da comunidade. A ideia é mostrar a força e a potência da maior favela da América Latina.

"O evento tem o caráter divertido de um festival, mas ao mesmo tempo é empoderador, dando força à cultura, às minorias, à geografia do local, às ações e aos movimentos culturais já existentes na favela", acrescenta Mariana.