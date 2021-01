Tiros foram registrados na Comunidade da Barão Reprodução

Publicado 25/01/2021 18:17 | Atualizado 25/01/2021 18:21

Rio - Um intenso tiroteio entre traficantes e milicianos assustou moradores da Praça Seca, Zona Oeste do Rio, na tarde desta segunda-feira (25). Este é o terceiro confronto registrado em menos de uma semana na região.

Um morador gravou um vídeo no momento do confronto. Nas imagens é possível ouvir as rajadas e explosões que vinham do Morro da Barão. Em outro vídeo, um traficante fortemente armado comemorava a retomada do território.

Intenso tiroteio na Praça Seca, na Zona Oeste do Rio, nesta tarde (25). Houve registro de tiros às 16:40 na região. #TirosRJ #FogoCruzadoRJ pic.twitter.com/4Nozd7IaX9 — Fogo Cruzado RJ (@fogocruzadoapp) January 25, 2021

Nas redes sociais, moradores relataram momentos de pânico. "Meu Deus, tiroteio do nada na Praça seca. Bem na hora que eu ia sair para comprar pão".

Outro internauta relatou o risco para moradores e o pânico, principalmente das crianças. "Essa hora muitos moradores estão voltando trabalho e vão encontrar esse tiroteio, que perigo. As crianças estão apavoradas".

Apesar dos relatos, a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que, até o momento, não registrou nenhuma ocorrência envolvendo as equipes do batalhão. Ressaltou ainda que o policiamento ostensivo do 18º BPM (Jacarepaguá) está atuando de forma intensificada na região.

Disputa antiga

A guerra entre tráfico e milícia na Praça Seca já se estende por uma década. De um lado estão os traficantes, que adotaram táticas como o uso de roupa camuflada, cujo tecido torna quase impossível notar uma pessoa em meio à vegetação. De outro, estão os paramilitares, equipados com drones usados para tentar observar a movimentação dos rivais na mata em meio à escuridão. Esta guerra tem deixado cerca de 70 mil moradores reféns da violência.