Agentes militares apontam que o tiroteio foi causado por um confronto entre grupos criminosos rivais da região Gilvan de Souza

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 13:01 | Atualizado 28/01/2021 13:02

Rio - O dia começou agitado para os moradores do bairro de Quintino, na Zona Norte do Rio, nesta quinta-feira (28). Por volta das 2h30, um intenso tiroteio foi ouvido na região e pessoas relataram algumas explosões na localidade. De acordo com a Polícia Militar, grupos criminosos rivais entraram em confronto e provocaram os disparos. Ainda segundo a corporação, equipes do 3º BPM (Méier) e do 9º BPM (Rocha Miranda) já foram acionadas para estabilizar o perímetro.

Há informações de que o confronto ocorreu entre quadrilhas dos morros do Dezoito, em Água Santa, e da Caixa D'Água, entre os bairros de Quintino e Piedade.