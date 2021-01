Estado confirma adiamento do aumento da tarifa do trem no Rio Daniel Castelo Branco / Arquivo / Agência O Dia

Publicado 28/01/2021 19:09

Rio - O início da cobrança da nova tarifa dos trens, previsto para a próxima terça-feira (02), foi prorrogado por cerca de 20 dias para que o Governo do Estado e a SuperVia possam dar prosseguimento às negociações referentes ao Termo Aditivo ao contrato de concessão. A prorrogação foi formalizada por meio de ofício, enviado à concessionária na quarta-feira (27).



A passagem, que atualmente custa R$ 4,70, passaria para R$ 5,90. O novo valor, calculado com base no IGP-M, representaria um acréscimo de 25,5%. O objetivo das negociações é definir um reajuste mais condizente com o atual cenário socioeconômico fluminense, fortemente impactado pela pandemia do novo coronavírus, diminuindo o impacto para o usuário e garantindo o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão.



