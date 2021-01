Eduardo Paes pede mais conscientização dos cariocas durante live Reprodução/Internet

Por O Dia

Publicado 30/01/2021 16:00

Rio - O prefeito Eduardo Paes fez um pedido aos cariocas durante uma live, nesta sexta-feira (29), e pediu para que a população se conscientize mais para evitar um risco ainda maior de contágio da covid-19 na cidade, principalmente entre pessoas acima de 60 anos. "É importante lembrarmos de termos esperança, a população tem que ter conscientização, vamos salvar nossa coroada!", disse Paes durante a transmissão.



O prefeito também fez uma análise do resultado semanal do boletim epidemiológico do Rio. "O quadro é bem parecido com o da semana passada, ou seja, todas as áreas da cidade continuam com o nível de contágio alto de transmissão do coronavírus. É uma notícia ruim pois poderíamos ter ido para o nível moderado", avaliou Eduardo Paes.

Paes também deu destaque para as boas notícias ao analisar que a fila de espera nos hospitais diminuiu, assim como o número de internados por covid-19. A média móvel também apresentou queda, mesmo ainda com toda a cidade em alto risco de contágio, de acordo com o prefeito.

131.241 mil cariocas imunizados até este sábado

De acordo com o prefeito, o Rio já conseguiu vacinar mais de 125 mil pessoas e a meta é que até março todos acima de 60 anos já estejam imunes. "Segunda feira vamos vacinar de 99 para cima, terça será de 98 pra cima, quarta 97 (anos), quinta 96 (anos), sexta 95 (anos) e no sábado faremos a repescagem para quem não conseguiu se vacinar", explicou Paes.

No site da Prefeitura do Rio que realiza a contagem do total de pessoas vacinas, o vacinômetro aponta que 131.241 já receberam a primeira dose.

Praias lotadas mesmo com a cidade em alto risco de contaminação

fotogaleria

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura nesta sexta-feira (29), todas as 33 regiões administrativas da cidade do Rio continuam com risco alto de contágio da covid-19 . O panorama é o mesmo da semana passada. Mesmo assim, centenas de cariocas foram às praias neste fim de semana e causaram aglomerações em alguns pontos, como por exemplo na praia do Arpoador, onde o espaço já estava reduzido pois o mar avançou para a faixa de areia.

Lazer na praia.Na foto, Leblon. Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Na praia do Leblon também foi possível ver muitos banhistas aproveitando o dia.