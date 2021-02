Por Natasha Amaral

Publicado 02/02/2021 19:39

Rio - Após audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho (TRT), na tarde desta terça-feira, o presidente do sindicato dos Rodoviários do Rio, Sebastião José, informou que não haverá paralisação dos três corredores do BRT (Transoeste, Transcarioca e Transolímpica) até a próxima segunda-feira (8) – quando haverá uma segunda assembleia do setor."O BRT assinou um compromisso em não implementar o rodízio até a próxima assembleia na segunda-feira. Até lá, não haverá paralisação dos serviços. Se as propostas forem rejeitadas e houver uma nova paralisação, será nas formas da lei, com as notificações, com a comunicação à população", disse Sebastião José.