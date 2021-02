Marcinho passa pelo carro no pátio da 42ª DP: ex-jogador do Botafogo alegou não ter prestado socorro por temer linchamento Estefan Radovicz

Por O Dia

Publicado 03/02/2021 16:56

Rio – O ex-lateral do Botafogo Marcinho, bebeu cinco chopes antes de atropelar e matar um casal de professores no dia 30 de dezembro, na Avenida Lúcio Costa, no Recreio, Zona Oeste. Nesta terça (02/02), o inquérito do caso foi finalizado e apontou que o jogador consumiu bebida alcoólica antes do acidente e dirigiu acima da velocidade permitida. No documento, que O DIA teve acesso, consta o indiciamento por duplo homicídio culposo (quando não há intenção de matar), e agravante pela fuga do local. A defesa responsável pelo atleta não quis se manifestar.

Um vídeo do circuito interno de câmeras de segurança do restaurante Rei do Bacalhau, no Engenho de Dentro, Zona Norte do Rio, mostra o jogador os chopes entre 11h e 13h30 do dia 30 de dezembro, conforme consta no inquérito. Em depoimento, Marcinho afirmou que não havia ingerido álcool no dia do atropelamento. As imagens contrariam a versão do atleta.

