Por Larissa Soares*

Publicado 11/02/2021 00:00 | Atualizado 11/02/2021 16:16

A organização Defensores do Planeta esteve na prefeitura do Rio, ontem, em reunião com o Secretário de Meio Ambiente do Rio de Janeiro, Eduardo Cavalieiri, relatando os problemas socioambientais da cidade, em especial da Zona Oeste. O tema principal do encontro foi o relatório de Unidades de Conservação em Perigo na região.

A ONG apresentou um Raio-x de regiões que estão ameaçadas, com perigos à biodiversidade e o impacto das mudanças climáticas em determinados locais. "Dialogamos sobre as resoluções destas problemáticas e conversamos ainda sobre a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), em uma escala Global, e futuras parcerias". Revelou o diretor executivo da organização, Mauro Pereira.

SATISFAÇÃO APÓS ENCONTRO

Mauro acrescentou que que esses projetos já haviam sido apresentados em 2020 ao então prefeito Marcelo Crivella. Entretanto, no fim de sua gestão, não houve movimentações em seus planejamentos. Mauro demonstrou satisfação com o encontro: "Estamos felizes em termos uma Secretaria que vê o meio ambiente com seriedade e está disposta a dialogar com a sociedade civil".

Foram citados na reunião a implantação de ODS na Agenda 2030-Rio, ação que promove um desenvolvimento sustentável. Segundo a ONG, o secretário demonstrou apoio às ações para implementação e monitoramento dos objetivos de desenvolvimento sustentável na política ambiental da cidade, o que colabora com a ação da Agenda 2030, declarada pelo secretário geral da ONU em 2020.

