Carro onde estava o músico Evaldo Rosa foi atingido por 80 tiros Reprodu

Por O Dia

Publicado 16/02/2021 17:18 | Atualizado 16/02/2021 17:24

Ministério Público Militar (MPM) solicitou a prisão de oito dos 12 militares do Exército acusados pelas mortes do músico Evaldo dos Santos Rosa, de 51 anos, do catador de latinhas Luciano Macedo e pela tentativa de homicídio do sogro de Evaldo, Sérgio Gonçalves de Araújo, que também foi baleado, mas sobreviveu.

Rio - Osolicitou a prisão deacusados pelas mortes do músico, de 51 anos, doe pela tentativa de homicídio do sogro de Evaldo,, que também foi baleado, mas sobreviveu. O caso aconteceu em abril de 2019, no bairro de Guadalupe, na Zona Norte do Rio . As informações foram obtidas pela CNN Brasil.

fotogaleria

Publicidade

"Os acusados definitivamente, por prova segura e inconteste dos autos não estavam em situação de legítima defesa. Os militares apertaram os gatilhos de seus fuzis sem previamente certificarem-se de quem eram as pessoas à sua frente. E o fizeram - que fique claro - porque desejavam executar as pessoas que estavam dentro do veículo, acreditando que ali se encontravam os criminosos com quem haviam trocado disparos anteriormente", diz trecho da manifestação do MPM no processo.



"Assim agindo, mataram, com 82 disparos (!!!), um músico que estava desfalecido dentro de seu carro e cuja esposa e filho de 7 anos tinham acabado de sair correndo para pedir ajuda, feriram um idoso e feriram mortalmente um catador de recicláveis que apenas se aproximou do veículo para prestar ajuda atendendo aos gritos de socorro da esposa de um homem inconsciente”, escreveu o MPM em outro trecho.



No documento, o MPM cita os seguintes militares: Tenente Ítalo da Silva Nunes, Sargento, Fábio Henrique Souza Braz da Silva, Cabo Leonardo Oliveira de Souza, Soldado Gabriel Christian Honorato, Soldado Matheus Sant’Anna, Soldado Marlon Conceição da Silva, Soldado João Lucas da Costa Gonçalo e Soldado Gabriel da Silva de Barros Lins.



O ministério pediu ainda a absolvição de outros quatro militares que participaram da ação, mas negaram que tenham efetuado disparos. São eles: Cabo Paulo Henrique Araújo Leite, Soldado Wilian Patrick Pinto Nascimento, Soldado Vitor Borges de Oliveira e Soldado Leonardo Delfino Costa.



Relembre o caso