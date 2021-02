Bala perdida atinge casa de morador na Praça Seca Reprodução/Twitter

Publicado 18/02/2021 06:48 | Atualizado 18/02/2021 14:29

Rio - Moradores da Praça Seca, na Zona Oeste do Rio, enfrentaram uma madrugada de intenso tiroteio entre criminosos que dominam morros da região nesta quinta-feira. Vídeos compartilhados nas redes sociais registraram o confronto. Testemunhas afirmam que facções rivais tentam o controle de comunidades. A região é alvo de disputa entre milicianos e traficantes. Segundo informações preliminares, duas pessoas foram baleadas durante o confronto, mas a ocorrência ainda não foi confirmada pela Polícia Militar.

Os relatos de tiros começaram às 3h. Agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram deslocados para reforçar o policiamento na localidade e estão atuando de forma intensificada. Segundo a Polícia Militar, até o momento, não há ocorrência a cargo do 18ºBPM sobre os dois baleados no confronto.

De acordo com informações da PM, cinco granadas foram localizadas em via pública e em um acesso à área de mata da região. O Esquadrão Antibombas da Polícia Civil foi acionado e desativou as granadas que corriam risco de explodir no local.

Mais uma noite difícil para os moradores da Praça Seca. pic.twitter.com/csxfGV8dR8 — Tiroteios Rio de Janeiro (@TiroteiosJ) February 18, 2021 Praça Seca https://t.co/U92oI8TcNW — Tiroteios Rio de Janeiro (@TiroteiosJ) February 18, 2021

Moradores da região foram acordados de madrugada com o som dos tiros e relataram nas redes sociais. Alguns reclamaram da falta de paz na Praça Seca há algum tempo e expressaram a vontade de se mudar.

Não vejo a hora de me mudar logo dessa praça seca , todo dia tiro não tem paz pra durmi , nenhum Uber que vim buscar ... Que infernooooo — Karol (@Nelsilenekarol) February 18, 2021 Praça seca nunca mais teve um diazinho de paz — Amanda (@AAgomessilva) February 18, 2021 Pai, Praça Seca Pede Paz! #RJ #PraçaSeca #Paz — jooyLimaah (@Limajooy18) February 18, 2021 Quando que o Iraque aqui da Praça Seca vai parar? Preciso ir trabalhar. — Nando (@fernand404040) February 18, 2021 Há mais de uma hora , tiros de armamento pesado no bairro da Praça Seca .

Não se tem ideia do que está acontecendo .

O insuportável se banalizou nesta cidade . — isabellart (@isabellart7) February 18, 2021 No Twitter, uma moradora do Morro da Barão afirmou que, por volta das 4h, uma bala atravessou a porta de vidro e acertou a geladeira. A mulher disse que tomou um susto e o eletrodoméstico queimou.



Outro projétil furou o telhado e parou no piso de uma casa na Rua Marangá. A moradora recolheu a cápsula e publicou a foto na rede social.

PRAÇA SECA "Mais uma madrugada de guerra para os moradores da Praça Seca. Imagens de uma bala perdida que varou um telhado e o morador achou a munição caída ao chão e uma bala perdida que atingiu a geladeira que acabou queimando." pic.twitter.com/Em3zT7OvUl — Favela Caiu no Face (@Favelacaiunofa) February 18, 2021

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que o policiamento ostensivo do 18ºBPM (Jacarepaguá) atua de forma intensificada na região. A ocorrência foi encaminhada para investigação na 28ª DP (Praça Seca).

Confronto entre milícia e tráfico

Em janeiro, traficantes do Morro do 18, em Piedade, entraram na comunidade e expulsaram a milícia. Dias depois, segundos moradores, os milicianos retornaram para o Morro da Barão e, desde então, há conflitos entre eles no local.