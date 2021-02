Familiares de Ray Pinto Faria, de 14 anos, acusam a Polícia Militar pela morte do jovem em comunidade na Zona Norte do Rio Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 07:21 | Atualizado 23/02/2021 07:59

Rio - O tio de Ray Pinto Faria, que foi morto na segunda-feira aos 14 anos durante operação policial na comunidade do Fubá , em Campinho, Zona Norte do Rio, denunciou que os policiais não deram assistência ao adolescente. Ele nega que tenha havido troca de tiros no momento do ferimento e diz que a família não tem condições de realizar o sepultamento.

"Os policiais não deram nenhuma assistência. Levaram ele pra outra comunidade, junto com dois corpos que já estavam lá e levaram pro Salgado Filho. Sequer teve amor pela vida de outra pessoa. Ele era menor de idade. Entram na nossa comunidade, fazem arruaça como sempre fizeram, entra na casa de moradores. Aí, dessa vez, vieram e mataram meu sobrinho", critica o parente em entrevista à ONG Rio de Paz.

O tio disse que a mãe do menino estava procurando Ray desde as 6h.

"Ela rodou a comunidade toda e não achou. Ele estava jogando no celular no portão de casa. Ela foi ali pra cima, perguntou aos policiais, disseram que não tinham visto ele. Depois, ela perguntou a outro policial e ele disse que tinha um menor atingido. Mas não teve troca de tiro. Meu sobrinho não é bandido. Ele só tem 14 anos", relata.

A família contesta a versão da polícia de que houve confronto com bandidos no local. "Como teve troca de tiro, se nenhum morador ouviu tiro?", questiona o tio.

O adolescente morreu nesta segunda-feira, durante uma ação da PM no Morro do Fubá, em Campinho, Zona Norte do Rio. Segundo os parentes, o menino estava no portão de casa quando foi abordado e levado por PMs.

Na noite de segunda-feira, dezenas de pessoas fizeram um protesto na comunidade pedindo "Justiça para o Ray".

Os familiares afirmam que passaram algumas horas sem saber do paradeiro de Ray, até receberem a informação de que o adolescente estava no Hospital Municipal Salgado Filho, onde foi encontrado morto por sua mãe.



Um primo de Ray reconheceu seu corpo, e contou que o adolescente tinha duas marcas de tiro: um na perna e outra na barriga.



Em resposta a demanda do DIA, a Polícia Militar confirmou que o 1º Comando de Policiamento de Área (CPA) e o Comando de Operações Especiais (COE) atuaram na Zona Norte da cidade do Rio, nesta segunda-feira (22). Segundo a PM, a operação tinha por objetivo "coibir movimentações de grupos criminosos na região".



Segundo a nota da PM, houve confronto entre PMs e criminosos armados nas comunidades do Urubu e do Fubá. Na comunidade do Urubu, foram localizados dois feridos; no Fubá, houve um ferido. As três pessoas foram encaminhadas ao Hospital Municipal Salgado Filho e morreram.



A PM não informou se Ray Pinto Faria está entre os óbitos decorrentes da operação desta segunda-feira. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que Ray Pinto Faria chegou morto e sem identificação à unidade hospitalar. A família já reconheceu o corpo do rapaz.



Procuradas pelo DIA, a Polícia Civil não respondeu sobre o caso. Ainda não há informações sobre a data e local de sepultamento do jovem.