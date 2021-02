Rodrigo foi encontrado morto próximo à Colònia Juliano Moreira, em Jacarepaguá, na Zona Oeste Raphael Lima / Disque-Denúncia

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta quarta-feira, um cartaz para ajudar a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) com informações que levem à identificação e localização dos envolvidos na morte do estudante da UFRJ, Rodrigo dos Anjos do Nascimento, de 28 anos

Rodrigo foi encontrado morto na última segunda-feira (22), com marcas de tiros no corpo, na Colônia Juliano Moreira, em Jacarepaguá, na Zona Oeste. Ele, que estudava história na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), pode ser uma vítima do grupo de milicianos que atua na região, segundo as investigações iniciais da polícia.



No dia do crime o estudante estava com colegas em uma festa na comunidade Dois Irmãos, em Curicica, e teria sido abordado por um grupo de milicianos que domina a região. Segundo relatos, os milicianos começaram a mexer com algumas mulheres que estavam com Rodrigo e houve discussão. Depois do fato, o corpo de Rodrigo foi encontrado sem roupas, com marcas de tiros e de agressão.



