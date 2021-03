Retirada da concessão do sistema de bilhetagem eletrônica e do BRT Daniel Castelo Branco / Agência O DIA

03/03/2021

Rio - Os 100 funcionários do BRT dispensados recentemente serão indenizados após o anúncio da demissão em massa. A decisão veio em assembleia realizada pelo Sindicato dos Rodoviários , na tarde desta quarta-feira (3). O BRT deverá pagar todos os direitos dos profissionais. O acordo deve ser oficializado no próximo dia 9.

"Os funcionários irão receber 40% do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), 50% da multa do artigo 477 da CLT - que determina que quando um funcionário é demitido o valor tem que ser pago em 10 dias; caso contrário é aplicada multa de 1 salário vigente do profissional -, 13° salário, férias proporcionais com 1/3 e seguro desemprego. A rescisão de contrato será paga em 12 parcelas", explicou José Carlos Sacramento, vice-presidente do sindicato. A expectativa é de que o pagamento das verbas rescisórias começará a ser feito no prazo de três dias pela empresa após a homologação.

