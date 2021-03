Por O Dia

Publicado 08/03/2021 00:00 | Atualizado 08/03/2021 14:44

O Senac RJ está com cursos presenciais de Gastronomia em Campo Grande. As inscrições estão abertas para as novas turmas que iniciam neste mês. Quem busca capacitação profissional na área de Gastronomia já pode começar seus estudos em novas turmas presenciais oferecidas pelo Senac RJ, em Campo Grande. As inscrições já estão abertas e as matrículas podem ser feitas diretamente na unidade.

Os interessados poderão optar entre as diversas especialidades de cursos disponíveis neste primeiro semestre: Doces Finos, Confeiteiro, Bases de Confeitaria, Cake Design, Preparo de Pães Tradicionais, Culinária Japonesa, Workshop de Risottos, Doces para Festas, Salgados para Festas e Preparo de Hambúrguer Gourmet. Todas as salas de aula e ambientes internos seguirão medidas de distanciamento, desinfecção e limpeza, para resguardar a saúde de alunos e colaboradores.

Após formados, o conhecimento aprendido de forma prática, em cozinhas profissionais, irá permitir que os alunos atuem em restaurantes, padarias, confeitarias ou como autônomos e novos empreendedores.

Renda extra na Páscoa

Além dos tradicionais ovos, cresce o número de kits e cestas especiais com opções de doces finos e bombons para presentear amigos e familiares. Para quem quiser já garantir uma renda extra na Páscoa desde ano, os cursos de Doces Finos e de Confeiteiro iniciam, em Campo Grande, antes da data comemorativa. Nos dias 20 e 23, respectivamente.

A unidade de Campo Grande fica na Rua Barcelos Domingos 58. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (21) 2413-2523 ou pelo site www.rj.senac.br.