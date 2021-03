Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo Arquivo

Por O Dia

Publicado 06/03/2021 13:08 | Atualizado 06/03/2021 13:56

Rio - Um homem, identificado como Patrick Motta Brandão, foi baleado, na tarde de sexta-feira, ao tentar impedir que uma mulher fosse assediada dentro de um ônibus, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Segundo a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) foram abordados por passageiros e contaram que um homem estava baleado dentro do coletivo.

As testemunhas contaram aos PMs que uma das passageiras estava sendo importunada, e quando o homem foi tentar ajudá-la, o assediador atirou e fugiu em seguida. A vítima foi atingida no abdômen e encaminhada ao Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê.

Publicidade

Segundo o HEAT, o paciente deu entrada às 17h30 de sexta e permanece internado, com quadro de saúde estável. O caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara).