Homem que agrediu motorista do BRT é detido por guardas municipais Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/03/2021 19:38 | Atualizado 06/03/2021 19:42

Rio - Guardas municipais do 2° Subgrupamento de Operações de Praia (SGOP) prenderam, na manhã deste sábado (6), no Terminal Alvorada, Barra da Tijuca, um homem de 29 anos que agrediu um motorista do BRT.



Os agentes faziam patrulhamento na rodoviária quando foram acionados por volta das 10h30min. O motorista informou aos agentes que conduzia o ônibus da linha 12 - (Pingo D'Agua x Alvorada) quando, na Estação Salvador Allende, foi agredido por um passageiro que estava segurando a porta do coletivo, impedindo o mesmo de seguir viagem. Após chamar a atenção do passageiro, foi agredido com um soco no rosto ocasionando um ferimento na boca.



Na chegada ao Terminal Alvorada, o motorista acionou os agentes que prenderam o agressor. Ao ser conduzido para a 16ª DP (Barra da Tijuca), o acusado xingou os guardas. Por isso, além da lesão corporal, o caso também foi registrado como desacato.