Queda de árvore na Avenida Maracanã, Zona Norte do Rio Reprodução / Centro de Operações Rio

Por O Dia

Publicado 07/03/2021 07:52 | Atualizado 07/03/2021 13:59

Rio - O Rio voltou ao estágio de mobilização, às 7h35 deste domingo, devido à redução dos acumulados de chuva e sem previsão de intensificação nas próximas horas. O município estava em estágio de atenção desde às 21h50 de sábado . De acordo com o Alerta Rio, áreas de instabilidade associadas à formação de um canal de umidade sobre a Região Sudeste permanecerão influenciando o tempo e há previsão de chuva moderada a forte, de forma rápida e isolada, a qualquer momento do dia. O dia terá céu nublado a encoberto e os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas apresentarão declínio, com máxima de 29°C.

Por conta das chuvas, na noite de sábado, a Defesa Civil acionou 21 sirenes em 13 comunidades. O sistema sonoro foi acionado no Complexo do Alemão, Baiana, Jardim do Carmo, Joaquim de Queiroz, Morro da Fé, Nova Brasília, Palmeiras, Parque Alvorada, Relicário, Rua Frey Gaspar, Vila Cruzeiro e Vila Matinha.



Por volta de 1h10 deste domingo, com a redução dos volumes de chuva nas últimas horas e a ausência de ocorrências emergenciais nas áreas em que houve um volume mais intenso, as sirenes foram silenciadas. A Defesa Civil informou que mantém o monitoramento das condições do tempo e o Sistema de Alarme Sonoro poderá voltar a ser acionado, caso os protocolos sejam novamente atingidos.

Na noite de sábado, a Avenida Niemeyer foi bloqueada de forma preventiva, devido ao registro de chuva acima de 5mm. De acordo com o Centro de Operações, às 5h deste domingo, foram observadas as condições protocolares para a desinterdição da via, no trecho entre a Av. Delfim Moreira e o Hotel Sheraton e a via foi liberada. De acordo com o Alerta Rio, a previsão para as próximas seis horas é de chuva menor que 5mm/h.



O COR também registrou 37 ocorrências, sendo 25 pontos com acúmulo/bolsão d'água, um ponto de alagamento e 11 quedas de galhos e/ou árvores.

Ainda nesta manhã, a Rua Roberto Carlos, em Acari, na Zona Norte do Rio segue com acúmulo de água. As outras 24 ocorrências já foram finalizadas pelos agentes.

Nas Rua General Canabarro, no Maracanã, Avenida Maracanã, no Maracanã, sentido Usina, Rua Conselheiro Paranaguá, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, e na Estrada da Grota Funda, em Guaratiba, sentido Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, agentes atuam nesta manhã por conta da queda de árvores.