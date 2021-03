Por O Dia

Publicado 07/03/2021 13:16

Rio - Fiscais da Prefeitura do Rio realizaram uma fiscalização e registrou 733 autuações - entre multas e interdições a estabelecimentos, encerramento de feiras, reboques, apreensões de mercadorias de ambulantes, entre a manhã de sábado e o fim da madrugada de domingo. A ação contou com a Secretaria Municipal de Ordem Pública do Rio (Seop), Guarda Municipal, Instituto de Vigilância Sanitário e a Polícia Militar. No sábado, os agentes também fizeram 230 atuações

Segundo a Seop, dentre as autuações, 70 estabelecimentos foram multados por funcionar após o horário permitido pelo decreto e outros dez estabelecimentos e/ou eventos sofreram interdições. Uma festa na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, com aproximadamente 200 pessoas foi interditada.

"Seguimos com uma avaliação bem positiva das ações de fiscalização. Sábado é um dia costumeiramente de lazer e praia para os moradores do Rio, mas mesmo assim quase não tivemos registros de aglomerações. Agradecemos a conscientização da maior parte da população, entre eles, donos de estabelecimentos e quiosques. As fiscalizações continuarão constantes para que o cenário siga positivo”, destaca o secretário de Ordem Pública Brenno Carnevale.



A fiscalização contou com comboios em bairros da Zona Sul, Zona Oeste e Zona Norte, além de ações destacadas da Guarda Municipal por toda a cidade.



Segundo a pasta, desde às 17h de sexta-feira até 7h da manhã de domingo, foram registrados 963 autuações, sendo 120 multas a estabelecimentos e 23 interdições.



Guarda Municipal fecha 42 estabelecimentos que funcionavam fora do horário permitido



A Guarda Municipal do Rio fechou 42 estabelecimentos flagrados funcionando fora do horário permitido entre a tarde de sábado e a madrugada deste domingo,. A operação foi finalizada com 421 multas de trânsito por diversas irregularidades, entre elas o estacionamento na calçada, em local proibido ou em fila dupla.

Em dois dias de operação os agentes notificaram 75 estabelecimentos, entre bares e restaurantes, por funcionamento fora do horário permitido pelo decreto, e aplicaram 653 multas de trânsito. As equipes atuaram em mais de 50 pontos em todas as regiões da cidade para cumprir as medidas de enfrentamento à covid-19.

Na Região Central do Rio, as forças-tarefa percorreram a região da Lapa nas ruas do Riachuelo, Moncorvo Filho, Frei Cabeça, Avenida Mem de Sá e nas praças João Pessoa, Tiradentes e Cruz Vermelha.



Na Zona Sul, as equipes estiveram nos principais pontos de concentração de bares da região como a Rua Dias Ferreira, Avenida Ataulfo de Paiva e Praça Cazuza, no Leblon; Rua Barata Ribeiro, Hilário da Gouvêa, em Copacabana; Praça São Salvador, no Flamengo; Praça Nelson Mandela, em Botafogo e no Baixo Gávea.

Na Zona Oeste, as equipes atuaram nas avenidas Lúcio Costa, Olegário Maciel e a Praça do O, na Barra da Tijuca; Ponto Chique, em Padre Miguel; Praça Tim Maia e Avenida Giomar Novaes no Recreio dos Bandeirantes; e na Estrada do Guandu do Sapê, em Campo Grande.

Na Zona Norte, os agentes foram aos polos gastronômicos e em vias com alta concentração de bares como a Estrada Intendente de Magalhães, em Vila Valqueire; Rua Dias da Cruz, no Méier; Rua Belisário Pena, na Penha; Avenida Braz de Pina, no Polo Gastronômico de Vista Alegre; na Praça da Bandeira; ruas Isidro de Figueiredo, Haddock Lobo, Cândido Brasil e Praça Varnhagem, na Tijuca; ruas Barão de São Francisco e Torres Homem, em Vila Isabel; Rua Domingos Lopes, em Madureira; Parque Madureira; na Ilha de Paquetá; Praça Iá Iá Garcia, Estrada do Rio Jequiá e nas praias da Engenhoca, São Bento e da Bica, na Ilha do Governador.