Layla Luma, de 16 anos, está sem dar notícias desde a madrugada do dia 5 para o dia 6. Família pede ajuda para localizá-la Arquivo pessoal

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 16:22

Rio - Na madrugada do último sábado (6), Layla Luma, de 16 anos, desapareceu de sua residência no bairro Laiá, em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A família de Layla conta que deram falta da adolescente por volta das 03h da manhã e, desde então, a menina não foi mais vista.

A mãe de Layla, Tânia, disse que levantou durante a madrugada com a sensação de que havia algo errado. Ela foi no quarto da filha e não a encontrou, então, começou a procurar a adolescente pela casa, não tendo sucesso. Tânia relata que foi até a rua, que estava vazia, mas escutou um barulho de algum veículo por perto. Layla Luma saiu de casa com uma mochila roxa.

Publicidade

A última informação que a família recebeu foi de que a Polícia Civil estaria realizando uma busca pela jovem em Muriqui, bairro de Mangaratiba, no litoral do Rio de Janeiro. Antes, pistas haviam sugerido que Layla estava em Paraty, mas a adolescente não foi encontrada na cidade. O pai de Layla procurou pela filha na orla de Paraty e na praia de São Gonçalinho, mas também não teve sucesso.

Parentes de Layla contam que a adolescente desabilitou suas redes sociais e, por isso, não tem sido possível rastrear a localização da menina. Layla chegou a comentar com amigos próximos que estava ansiosa para que a sexta-feira (5) chegasse, mas não falou o motivo.

Publicidade

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Layla Luma pode entrar em contato pelos telefones (21) 99331-2125 / (21) 99108-3126.