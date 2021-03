Por O Dia

Publicado 09/03/2021 00:00

A Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia (Smct), em parceria com a Cisco Network Academy, está com inscrições abertas para o curso gratuito de Fundamentos em Cibersegurança.

A formação é parte do Learn-A-Thon da empresa especializada, onde o aluno poderá concorrer a bolsas de estudos da fase de capacitação profissionalizante do Programa CiberEducação Cisco Brasil. O público-alvo é o jovem acima de 14 anos que possua conhecimentos básicos de informática e acesso à internet.

A segurança cibernética é uma das principais preocupações dos governos e organizações em todo o mundo. O Learn-A-Thon Brasil 2021 oferece uma chance de aumentar a qualificação dos participantes do programa, que é dividido em fases. A primeira é uma maratona de treinamento que visa estimular e capacitar alunos no curso exploratório NetAcad 'Fundamentos em Cibersegurança'. Os alunos que passarem por essa etapa, além de receberem um certificado e um distintivo digital, poderão concorrer a bolsas de estudo para as próximas fases do programa.

"A ideia é fomentar a capacitação de jovens para um dos mercados de trabalho que mais cresce pelo mundo", diz o secretário Willian Coelho.

As aulas acontecem entre amanhã e o dia 31, porém, as inscrições podem ser feitas até o dia 21, mesmo com elas já iniciadas. O curso é on-line e individual, além de ser totalmente autoinstrucional, podendo ser acessado em qualquer horário.