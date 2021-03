Ladeira dos Tabajaras Reprodução/Facebook

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 11:49 | Atualizado 09/03/2021 12:06

Rio - Moradores de Copacabana, na Zona Sul do Rio, relataram intenso tiroteio, na manhã desta terça-feira, próximo a Ladeira dos Tabajaras. Segundo os relatos, os tiros começaram por volta das 11h15.

Nas redes sociais, pessoas contaram que os tiros também podiam ser ouvidos em Botafogo e no Humaitá, também na Zona Sul do Rio. "Tiroteio fortíssimo no Tabajaras, em Copacabana!", comentou uma moradora nas redes sociais. "Meu Deus, aqui no Tabajara chovendo tiro. Proteção para moradores", escreveu outra.

Procurada pelo DIA, a Polícia Militar informou que agentes da UPP Tabajaras/Cabritos realizavam um policiamento na comunidade e foram "atacados" a tiros por homens armados. Houve confronto.

Até o momento, não há informação de presos, apreensões ou baleados.