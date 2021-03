As novas tarifas passarão a valer a partir da próxima segunda-feira, dia 15 de março Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 15:33

Rio - A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou, nesta terça-feira, o reajuste da Enel Distribuição Rio, que atende 66 municípios do estado, como Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. O aumento aprovado para consumidores de baixa tensão foi de 4,63% e para os de média e alta tensão, 10,38%. O reajuste passa a ser cobrado a partir do dia 15 de março.

A alta dos custos de aquisição e o transporte de energia até a distribuidora foram os fatores que contribuíram para o aumento da tarifa. Além disso, a variação do dólar contribuiu com o aumento da tarifa dos consumidores em 2,4%. O aumento do transporte foi de 57%, o que causou um impacto de 5.7% na tarifa dos consumidores.

Covid-19

Em 2020, a Aneel criou a Conta Covid para diminuir os impactos do reajuste para o consumidor. No reajuste de 2021, a manobra reduziu em 14,29% o efeito médio percebido pelos consumidores.

A Enel Distribuição Rio realiza a operação, a manutenção e investe nos ativos de distribuição de energia elétrica. Apenas nos últimos dois anos, a Enel Distribuição Rio investiu mais de R$ 1,4 bilhão. Esse investimento já contribuiu com a melhora na duração das interrupções de energia em 19,9% no período de dezembro de 2018 a dezembro de 2020. A frequência das interrupções também melhorou 19,7% no mesmo período.