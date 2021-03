Idosos de 75 anos dão com a "cara na porta" após suspensão de vacinação contra a Covid-19 Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 12:14 | Atualizado 12/03/2021 12:15

fotogaleria Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, anunciou, na noite desta quinta-feira, que a vacinação da primeira dose na população acima de 75 anos foi suspensa . Na manhã desta sexta-feira, muitos idosos foram ao Centro Municipal de Saúde Heitor Beltrão, na Tijuca, Zona Norte do Rio, para serem imunizados, mas acabaram batendo com a "cara na porta". Eles reclamam da falta de organização da Prefeitura por não terem sido avisados previamente.

"Nós viemos aqui para vacinar, a Prefeitura coloca o calendário e depois não tem capacidade de administrar com a Secretária de Saúde e ficam trocando toda hora e avisam às 22h (do dia anterior). Essa hora tem muita gente dormindo e também avisam de manhã e nesse horário as pessoas já estão na rua resolvendo a sua vida. A incompetência continua e a população é feita de idiota", indignou-se Amadeu Chaves, de 75 anos.

Publicidade

A moradora da Cidade Nova, Vânia Maria Vilela, de 75, também falou sobre a falta de aviso por parte das autoridades e lamentou dar viagem perdida.

Dona Vânia Maria Vilela fala sobre a suspensão da vacinação: "É uma situação chata, porque a gente chega toda feliz e dá com a cara na porta".#ODia



Créditos: Reginaldo Pimenta / Agência O Dia pic.twitter.com/kuvj3BxoKI — Jornal O Dia (@jornalodia) March 12, 2021 "Não fui informada que não iria vacinar hoje e vim sem saber. Tinha dado na televisão, mas eu não vi. Cheguei aqui hoje e estava certo de que seria 75 anos (a vacinação), mas me falaram que o governo tinha falado que só os de 77 anos seriam vacinados e que não sabiam informar quando iriam imunizar os da minha idade, mas que talvez seria na semana que vem. Poxa, já estava tudo certo para hoje e agora a gente vem de longe, chega aqui e não consegue. É uma situação chata, porque a gente chega toda feliz e dá com a cara na porta. Eu acho um descaso", disse Vânia.

Publicidade

Em nota enviada ao O DIA, A Secretaria Municipal de Saúde pediu desculpas aos idosos que se deslocaram hoje pela manhã aos postos de vacinação. "A suspensão do calendário de vacinação foi divulgada por meio das redes sociais da secretaria e também com as unidades de saúde com o objetivo de evitar o deslocamento dos idosos de 75 anos".

Na noite dessa quinta-feira, pouco antes das 21h30, o prefeito Eduardo Paes explicou através de suas redes sociais que a procura pelas doses foi maior do que a quantidade que a Prefeitura do Rio tem em estoque.

Publicidade

"Infelizmente teremos que suspender a vacinação prevista para amanhã e sábado para as pessoas de 75 anos. Tivemos uma procura acima da expectativa e não temos garantia de que as doses que já dispomos sejam suficientes. IMPORTANTE: Continuaremos aplicando a segunda dose normalmente. Aguardamos mais vacinas para prosseguir", afirmou. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) afirmou que continuará aplicando a segunda dose do imunizante em pessoas com 76 anos ou mais.

Secretário: aumento da demanda de pessoas de outras cidades e a redução de doses

Publicidade

Nos últimos dias a capital aplicou 38 mil doses da vacina, 13 mil doses a mais do que estava programado. Soranz explicou que 10% das 460 mil doses já aplicadas no Rio foram para moradores de outros municípios. O secretário informou que ainda não tem previsão para a chegada das novas doses do imunizante.

Publicidade

"É muito ruim ter que adiar pra semana que vem a imunização dos idosos de 75 anos. A gente suspendeu porque não há doses para garantir toda a vacinação desses idosos".

O secretário defende a criação de um calendário de imunização para a Região Metropolitana, para reduzir a migração de pessoas de outros municípios em cidades que recebem um número maior de doses da vacina.

Publicidade

"A vacina é do SUS. É muito difícil você proibir as pessoas de serem imunizadas em outras cidades. O mais importante é que seja feito um cálculo das doses e montem um calendário para a Região Metropolitana".