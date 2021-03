Estação de BRT Mato Alto. Ônibus saindo da estação lotado Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 08:53

Rio - Passageiros do BRT pegaram carona em um caminhão guincho, na tarde desta terça-feira, depois que um dos ônibus do consórcio enguiçou em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. Segundo relatos, chovia na região quando o coletivo quebrou e o próximo veículo enviado para buscá-los estava demorando a chegar.

Segundo o BRT, todos os ônibus articulados estavam dentro dos horários previstos e a frota responsável por cobrir a região não estaria com um atraso tão grande assim. Sobre o veículo quebrado, a concessionária disse que houve um problema técnico e assim que isso foi identificado um outro ônibus foi encaminhado ao local.