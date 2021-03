Álvaro Rocha, pai da passista Tuane Rocha Estefan Radovicz / Agência O Dia

Publicado 17/03/2021 12:25

fotogaleria Rio - A morte precoce de Tuane Rocha, de 38 anos, deixou parentes e amigos em choque . O pai da musa da São Clemente, Álvaro Rocha, de 71 anos, esteve na manhã desta quarta-feira, no Instituto Médico Legal (IML) para a liberação do corpo e disse que não acredita que houve crime. Ela foi encontrada sem vida no banheiro de sua casa, nesta terça-feira, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio.

Segundo o aposentado, durante três dias, a mãe de Tuane, Eva Moreira da Silva Rocha, de 66 anos, tentou falar com a empresária. Sem saber notícias da filha, a dona de casa saiu de Cordovil, na Zona Norte, para ir até a residência dela. Chegando lá, encontrou Tuane caída perto do banheiro da suíte.



"Quando a minha esposa abriu a porta (ela tinha uma cópia da chave) e entrou no quarto, ela viu a Tuane já sem vida. Ela entrou em desespero e chamou os vizinhos. Infelizmente, minha filha já estava sem vida. De repente, ela pode ter passado mal, escorregou, caiu e bateu com a cabeça. O síndico olhou na câmera e não viu nada de anormal", contou o pai.



De acordo com a 32ª DP (Taquara), as investigações estão em andamento para apurar as circunstâncias da morte de Tuane Rocha. A perícia foi realizada no local e diligências seguem para esclarecer o caso.

"Acho que foi uma fatalidade. Ela tinha um ferimento na cabeça e foi feita a perícia. Mas no quarto a gente encontrou produtos de limpeza, rodo, vassoura e um balde com água. A minha filha estava limpando a casa. Ela tinha pressão alta e tomava remédios controlados. Penso que ela teve um mal súbito", disse Álvaro.



"A Tuane, apesar de ser uma pessoa do carnaval, dançava, se exercitava, mas também tinha um probleminha de pressão alta. Ela tomava remédios controlados", completou.

A única filha de Tuane, a publicitária Jennifer Rocha, que mora na Austrália desde janeiro de 2020, onde foi fazer um intercâmbio, não deve voltar ao Brasil para o enterro da mãe. "Ela prefere dar um tempo lá. As duas eram muito agarradas", disse Álvaro.

Para o aposentado, o que fica é uma enorme saudade. "Ela era incrível, não parava e amava o que fazia desde os 12 anos. Vai fazer muita falta mesmo", disse ele bastante emocionado.

Ainda não há informações sobre velório e sepultamento de Tuane Rocha.

Homenagens

"No final da tarde recebi a pior notícia. Que a filha, mãe, amiga, profissional, uma mulher de fibra não estaria mais entre nós. Para mim está sendo um choque. Tantos palcos dividimos juntas, tantas viagens, muitas conversas e risadas. Tuane, vai com Deus minha eterna amiga, vá com a sua alegria e chegue aí no céu sambando que é o que você amava fazer. Aos familiares, meu sentimentos. Deus e os anjos conforte o coração de cada um", disse.

O presidente da agremiação, Renato Almeida Gomes, onde ela desfilou por seis carnavais, se pronunciou. "A Tuane foi uma das pessoas mais marcantes quando falamos das musas e destaque da São Clemente. Foram vários Carnavais representando muito bem a nossa escola, com um papel fundamental no desenvolvimento de muitas meninas da nossa comunidade. Vai fazer uma falta imensa, mas será sempre lembrada por cada integrante da São Clemente. Ficam as melhores lembranças de uma pessoa muito especial".

Neguinho do Beija-Flor também ficou consternado com a notícia. "Meu Deus, inacreditável que nossa querida Tuane Rocha se foi. Excelente profissional, estivemos juntos em vários shows. Ficam a saudade e a lembrança dessa pessoa alegre e sorridente. Descanse em paz!!".