Publicado 17/03/2021 16:29 | Atualizado 17/03/2021 16:38

Rio - A Corregedoria Geral da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) decidiu suspender o ex-secretário de Saúde, Edmar Santos, do quadro de professores. A decisão, tomada nesta segunda-feira, permanece até o Processo Administrativo Disciplinar de Edmar Santos ser finalizado.

Em nota, a Uerj afirmou que o ex-secretário retomou o posto como professor em fevereiro deste ano. "Ele havia retornado às atividades na Faculdade de Medicina, lecionando na disciplina de Anestesiologia, após período de afastamento por conta de licença médica", explicou.



Edmar Santos responde na Justiça por suspeita de desvio de dinheiro público durante a pandemia do novo coronavírus. Em delação premiada, o ex-secretário estadual de Saúde, Edmar Santos, falou, em uma delação premiada, que existia um esquema de corrupção na saúde envolvendo o governador afastado Wilson Witzel (PSC) . De acordo com informações do Portal G1, da Globo, o ex-secretário explica como a propina seria arrecadada no esquema de corrupção.