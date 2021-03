Jairinho e Monique em entrevista ao Domingo Espetacular Reprodução/TV

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 10:09 | Atualizado 22/03/2021 11:20

"Que tipo de acidente doméstico? Foi algo muito agressivo, algo que não é feito numa queda de cama", disse o engenheiro ao programa de TV.

Segundo Monique, Henry estava muito abalado no domingo, quando retornou para casa após o fim de semana com o pai. Ela diz que o filho não queria voltar para o condomínio e que a criança vomitou ao chegar no local, mas que era algo normal de acontecer quando o filho chorava muito. A mãe do menino explicou que tentou acalmar o filho antes de subir para o apartamento e ao chegar em casa foi assistir uma série com o marido, o vereador Jairinho.

"Sempre que ele voltava da casa do pai ele voltava atormentado. Ele vinha com comentários que não eram comentários de criança, ele falava coisas que não eram palavras de criança pra mim, eu acredito que tenha tido uma certa alienação parental. E e meu ex-marido, a gente não teve um término de relacionamento bom. Ele tinha muito ciúme", contou Monique.

Monique explicou que no dia que Henry voltou para casa, ele pediu para ir dormir mais cedo e que não quis jantar. Ao longo da noite, Monique afirmou que notou o filho levantar três vezes, e decidiu terminar de ver TV no quarto de hóspedes para o som do aparelho na sala não incomodar a criança. Mais tarde, por volta de 3h30 da manhã, a mãe do menino afirma ter acordado com o som da televisão e acordado Jairinho que levantou e foi ao banheiro. Ela contou ainda ter ido ao quarto do casal, onde viu o filho caído no chão, com mãos e pés gelados, olhos revirados e que ele não respondia quando ela o chamava.

Logo depois, ela conta que o vereador enrolou o menino em uma manta e os dois socorreram Henry a um hospital.

"A única certeza que eu tinha é que a gente iria trazê-lo de volta. Eu queria que ele tivesse voltado com a gente. Nesse momento que entro no hospital, já tem quatro profissionais de saúde em cima dele, depois seis, depois oito. Vi que era grave. Monique nervosa. Foram as duas horas mais horríveis da minha vida" relatou o parlamentar.

Leniel diz que espera apenas que o caso seja investigado.